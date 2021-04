Iliad è senza ombra di dubbio uno degli operatori telefonici più validi sul mercato italiano, ma ogni tanto capita anche ai migliori di andare incontro a qualche problema. Quello di cui Iliad sembra soffrire da qualche giorno a questa parte è piuttosto serio e decisamente fastidioso: la ricarica online tramite carte di pagamento MasterCard non va mai a buon fine.

C’è qualche problema con MasterCard

Gli utenti che cercano di ricaricare il credito telefonico della propria SIM tramite carta di pagamento MasterCard, infatti, ricevono il seguente messaggio di errore: “le informazioni inserite non sono valide o la tua carta di pagamento non supporta il ‘3D Secure’“. Il sistema 3D Secure serve per proteggere le transizioni online per quanto riguarda gli acquisti su siti eCommerce, ad esempio. Il messaggio di errore, però, compare agli utenti che hanno attivato il sistema di protezione di pagamenti online, di fatto impedendo loro di concludere l’operazione anche su altri numeri telefonici.

Come sottolineano i colleghi di DDay, sembra che il bug in questione sia presente almeno dal 16 aprile scorso, senza che la compagnia telefonica o quella di pagamento abbiano rilasciato informazioni a riguardo. Nel caso in cui foste stati interessati da questo fastidioso errore, vi ricordiamo che potete ricaricare il credito telefonico tramite le Simbox Iliad o tramite una qualsiasi ricevitoria Sisal e Lottomatica.

