Mancano ormai meno di due settimane all’atteso evento Google I/O 2021, appuntamento che quest’anno si svolgerà in modalità virtuale ma che dovrebbe riservarci ugualmente tante interessanti novità.

Purtroppo la pandemia di Coronavirus ha stravolto quelle che erano le abitudini della popolazione mondiale e anche Google si è dovuta adeguare alle mutate necessità ma non ha voluto rinunciare a quello che è uno dei suoi appuntamenti più attesi, trattandosi dell’occasione che il colosso di Mountain View sfrutta per il lancio delle novità a cui lavora da parecchio tempo.

Google cambia aspetto al sito per gli sviluppatori Android

E così, per prepararsi all’edizione di quest’anno, in programma dal 18 al 20 maggio, il team di Google ha ridisegnato il sito web dedicato agli sviluppatori Android, introducendo un design che ricorda alcune delle principali novità che sono già sbarcate su altre popolari soluzioni dell’azienda, come Google Developers, Gmail e Calendar.

A seguire la vecchia e la nuova versione:

L’obiettivo del colosso statunitense è quello di rendere più moderno anche il sito per gli sviluppatori Android, con elementi dell’interfaccia arrotondati e colori curati fin nei minimi particolari.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scoprire come sia cambiato il sito dedicato agli sviluppatori Android, potete visitarlo seguendo questo link.

Tornando a parlare di Google I/O 2021, ricordiamo che nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha pubblicato il programma integrale dell’atteso appuntamento, uno dei cui principali protagonisti sarà proprio Android 12.

In occasione del keynote, condotto da Sundar Pichai, infatti, conosceremo le principali novità introdotte da Google con l’ultima versione del suo sistema operativo mobile, che nei prossimi mesi inizierà a raggiungere gli smartphone Google Pixel e quelli degli altri produttori.

Altre importanti novità sono attese per quanto riguarda Google Assistant, la piattaforma smart home dell’azienda e Chrome OS. Ancora non è certo, infine, se sarà annunciato anche il tanto atteso Google Pixel 5a. Staremo a vedere.