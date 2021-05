Android Auto non ti soddisfa più? Se siete alla ricerca di un’applicazione che trasformi il vostro smartphone in un pseudo-cruscotto Android Auto, allora abbiamo la soluzione giusta. Si chiama AutoZen e offre tutte le principali funzionalità tipiche di un servizio del genere in modo gratuito, riservando però la possibilità di acquistare una versione Premium per usufruire di opzioni aggiuntive.

AutoZen, l’app che sostituisce Android Auto

AutoZen non ha nulla da invidiare al suo rivale Android Auto, anzi. Considerata la bassa reputazione che l’app nutre su Google Play Store, AutoZen nasce per offrire agli utenti stanchi del malfunzionamento dell’applicazione di Google un’alternativa più valida.

La schermata principale dell’applicazione offre la mappa e mostra la posizione corrente, oltre a includere una barra d ricerca grazie alla quale immettere l’indirizzo della destinazione del viaggio, o comunque cercare contatti, stazioni di servizio, parcheggi, ristoranti e altre attività nelle vicinanze.

L’app offre anche dati relativi al traffico, la velocità attuale e alcuni pulsanti per accedere rapidamente a determinate funzioni. Un pulsante, per esempio, offre un accesso rapido alle app come YouTube, WhatsApp, Telegram, Google Music e altro. E’ poi presente un pulsante per accedere al dialer e effettuare così chiamate telefoniche in modo rapido e semplice.

Oltre ciò, la barra inferiore ospita i controlli per la riproduzione musicale, un pulsante per l’attivazione dei comandi vocali e uno per l’accesso rapido a tutte le notifiche.

Se desiderate ottenere avvisi di autovelox e segnalazioni circa eventuali incidenti o lavori stradali presenti lungo il tragitto, dovreste però acquistare la versione Premium di AutoZen. Questa, oltre le funzionalità appena citate, include anche il supporto alle air gesture per alcune azioni, una modalità Non disturbare, l’avvio automatico del Bluetooth e la possibilità di impostare AutoZen come applicazione predefinita. L’app offre un periodo di prova delle funzionalità Premium della durata di una settimana.

AutoZen può essere scaricata gratuitamente su tutti gli smartphone Android compatibili a questo link.