Circa il 66% dei cittadini americani confessa di utilizzare la stessa password per più siti web, una cattiva abitudine che siamo certi interessa una grande fetta di utenti anche qui in Italia, come il sottoscritto – non lo faccio più da un po’ e vi consiglio di non farlo per ovvi motivi.

Come navigare con password sicure

La gestione delle password, come sottolinea Google, è spesso complicato anche per gli utenti armati di buone intenzioni: è sempre più difficile ricordarle e spesso finiscono in mani di hacker per data breach di cui non si ha il controllo. Già da oggi Google utilizza alcune tecnologie in grado di darci modo di gestire le nostre password in maniera semplice e immediata, su qualsiasi dispositivo vogliamo.

Nel 2020, secondo una ricerca (attenzione: file PDF), le ricerche sul web aventi come oggetto “quanto sicura è la mia password” sono aumentate del 200%. Sfortunatamente, però, anche la password più complessa e difficile possono essere facilmente compromesse, motivo per cui è bene imparare ad utilizzare alcuni semplici strumenti per proteggere i propri account online.

Uno dei modi migliori per proteggere il proprio account Google è attivando l’autenticazione a due fattori. Si tratta di una semplice, ma efficace, soluzione che obbliga l’utente a confermare l’accesso all’account Google tramite il proprio smartphone. Altro elemento fondamentale è conservare le proprie credenziali di accesso in un luogo sicuro. Il Password Manager di Google, direttamente integrato su Google Chrome e disponibile su Android e anche iOS, si basa sulle ultime tecnologie di sicurezza informatica per creare password complesse senza necessità di ricordarle a memoria. Il sistema, infatti, è sviluppato per completare automaticamente i form di accesso con le giuste credenziali.

Il Password Manager integra inoltre Google Security Checkup, una soluzione studiata per individuare rapidamente la presenza di una o più password compromesse così da potere immediatamente risolvere il problema inserendone una nuova e più sicura.

Vi consigliamo di visitare questo link se volete scoprire il lavoro di Google circa la gestione delle password e più in generale la sicurezza sul web.