È in crescita il tempo passato online dagli italiani, secondo le analisi di ComScore. La pandemia di Covid-19 ha ridotto le possibilità di socializzare in tutto il mondo, e l’Italia purtroppo non è stata da meno. Tra lockdown e regioni colorate, la possibilità di socializzare con amici e parenti dal vivo è sempre soggetta a limitazioni, e gli italiani cercano sollievo tramite internet, sia per continuare a poter sentire i cari, sia per svago.

È così che la media delle ore giornaliere passate online al termine del primo anno della pandemia arriva a circa 3, con una penetrazione dell’uso di internet (ovvero la percentuale di persone connesse) passata dal 70 al 74%, incrementando del 3% il tempo speso online rispetto all’aumento già importante registrato un anno fa. Ben l’80% delle interazioni online viene compiuto su dispositivi mobili, come prevedibile.

Altrettanto prevedibile è la fascia di età più connessa, quella che va dai 18 ai 24 anni infatti ha una media di 3 ore e 42 minuti giornalieri seguiti piuttosto da vicino dalla fascia 25-34 con 3 ore e 3 minuti. Sempre secondo la società di analisi ComScore, i siti di news hanno mantenuto grossomodo stabile la propria audience rispetto a un anno fa, con una penetrazione del 95%, davvero molto alta. Ancor più alta è la penetrazione dei contenuti del mondo dell’intrattenimento, che cresce del 3% e raggiunge il 97% della popolazione digitale italiana ergo 38,8 milioni di visitatori unici.

I social media non sono da meno, in particolare TikTok è cresciuto del 59% rispetto allo scorso anno, raggiungendo quota 10 milioni di visitatori unici, arrivando ad essere il quarto social in Italia. Anche i servizi di messaggistica hanno ovviamente visto un boom di utilizzo, con un impressionante +149%. Anche Instagram è cresciuto moltissimo, grazie anche alle nuove funzioni adottate in questo periodo, con un +89% di engagement.