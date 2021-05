A partire dal 1 giugno, Google non offrirà più spazio di archiviazione illimitato gratuito per le immagini in alta qualità su Google Foto. Questa non dovrebbe essere una novità, in quanto il colosso di Mountain View ha reso nota la volontà di privare gli utenti dello spazio di archiviazione illimitato gratuito di Google Foto già qualche mese fa. Più nello specifico, a novembre. Come cambierà, dunque, Google Foto a partire dal prossimo mese?

Come cambierà Google Foto dal 1 giugno

Quando Google ha riferito di non voler più offrire spazio di archiviazione illimitato gratuito per le immagini in alta qualità su Google Foto, l’azienda ha anche specificato che gli utenti avrebbero avuto a disposizione solamente 15 GB per effettuare il backup di video e foto presenti sullo smartphone.

A partire dal 1 giugno, dunque, si avranno 15 GB di spazio di archiviazione gratuito su Google Foto. Chi necessita di spazio aggiuntivo dovrà acquistarlo sottoscrivendo un abbonamento mensile a Google One. A patto che non si possegga uno smartphone Pixel (dalla generazione 2 in poi).

Gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel, infatti, potranno continuare a godere di spazio di archiviazione illimitato gratuito su Google Foto, in quanto il colosso di Mountain View ha deciso di non coinvolgere anche coloro che hanno scelto di acquistare il suo smartphone in questa nuova politica.

Tornando a Google One, l’abbonamento base offre 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo per 1,99 euro al mese. C’è comunque un aspetto da precisare: le modifiche andranno in vigore a partire dal 1 giugno, pertanto per il resto del mese di maggio potrete continuare a effettuare il backup di immagini in alta qualità senza preoccuparvi di terminare lo spazio a disposizione, che fino al 31 maggio resta illimitato.

Inoltre, Google ha stimato che circa l’80% degli utenti del suo servizio di backup non avrà bisogno, almeno per i successivi tre anni, di sottoscrivere un abbonamento a Google One, in quanto lo spazio di archiviazione gratuito disponibile sarà sufficiente per effettuare il backup di foto e video realizzati in quest’arco di tempo. D’altronde, in tempi di pandemia, poi, si è così limitati negli spostamenti e nelle attività da svolgere che non ci sarebbe neppure poi così tanto da immortalare.

Molto probabilmente, dunque, molti di voi non saranno costretti ad acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo e riuscirete a gestire la situazione per ancora qualche anno. Tuttavia, se siete curiosi di scoprire quale sarà il vostro “andazzo”, Google ha messo a disposizione uno strumento gratuito che offre una stima di quanto a lungo riuscirete a sopravvivere con i 15 GB gratuiti di Google Foto.