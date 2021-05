Lo sviluppo dell’aggiornamento ad Android 11 per Samsung Galaxy A30 è in corso da quasi un anno, ma nuove prove emerse oggi rivelano che Samsung sta già testando l’update del firmware One UI 3.1 per questo smartphone.

WFA approva Android 11 per Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 (SM-A305F/DS) è stato recentemente individuato nel database di Wi-Fi Alliance con una nuova voce datata 4 maggio, la quale conferma che su questo smartphone Samsung è in esecuzione Android 11.

Il piano originale di Samsung per Galaxy A30 prevedeva di aggiornare il dispositivo con l’interfaccia personalizzata One UI 3.0 nel luglio 2021, almeno in Egitto, ma il prossimo aggiornamento sarà molto probabilmente basato su One UI 3.1 e potrebbe arrivare prima di luglio, visto che alcuni dispositivi della gamma Galaxy elencati nella roadmap originale sono stati aggiornati in anticipo.

Recentemente il colosso sudcoreano aveva declassato Samsung Galaxy A30 da aggiornamenti di sicurezza trimestrali a semestrali, sebbene il dispositivo abbia ricevuto la patch di sicurezza di aprile 2021 un paio di settimane fa.

Nel frattempo continuano a circolare nuovi rumor su Samsung Galaxy Watch 4 e Active 4, due famiglie di smartwatch estremamente importanti per il produttore sudcoreano e molto apprezzate dagli utenti.

