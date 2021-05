Gli smartphone Samsung Galaxy Note 10 sono stati a lungo tra i miglior smartphone Android presenti sul mercato e ancora oggi sono terminali decisamente validi sotto tanti punti di vista, ma purtroppo gli utenti ancora muniti di questi telefoni stanno avendo parecchia difficoltà ad utilizzare correttamente la S Pen.

Addio alle Air Gesture con la S Pen

Infatti, continua a crescere il numero di utenti che ha serie difficoltà ad utilizzare le Air Actions con la S Pen a causa di un grave problema di disconnessione. Sebbene resti possibile usufruire del pennino per scrivere, avviare applicazioni e in generale svolgere tutte le funzioni che implicano il tocco con il display, tutte le gesture che invece si basano sulle Air Actions restano precluse per colpa di questo bug.

Alcuni utenti sottolineano che l’errore di disconnessione si palesa non appena viene rimossa la S Pen dal suo vano, il che sta portando sempre più persone a disabilitare completamente le Air Actions così da non dover più vedere il messaggio di disconnessione. Come giustamente riportano i colleghi di Sammobile, il bug è apparso ultimamente ad alcuni utenti dopo aver aggiornato Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ alle patch di sicurezza di marzo e aprile 2021, ma in realtà su Reddit ci sono tanti utenti che lamentano lo stesso problema da metà 2020.

Purtroppo sembra che l’azienda non sia ancora riuscita a risolvere il bug in questione, e sono in molti a sperare che il prossimo aggiornamento software introduca una volta per tutta una soluzione. Vi è mai capitato questo bug? Se sì, siete riusciti a risolverlo in qualche modo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

