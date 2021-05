Continuiamo a occuparci della serie Huawei P50, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per le prossime settimane (nelle ultime ore è emerso anche un possibile giorno preciso, individuato nel 17 giugno).

Dalla Cina sono arrivate nuove foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design definitivo della prossima serie di punta di Huawei (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità) e la conferma che sia la versione base che il modello Pro sono entrati nella fase di produzione di massa. Per quanto riguarda Huawei P50 Pro+, invece, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui ci sarà da pazientare di più per il suo esordio sul mercato.

Ed ecco le foto pubblicate nelle scorse ore:

Le probabili principali feature della serie Huawei P50

Stando alle varie indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le principali feature di Huawei P50 non dovrebbero mancare un processore Kirin 9000 (con architettura octa-core, supporto alla connettività 5G e GPU Mali-G78) e un display da 6,3 pollici mentre la variante Pro dovrebbe essere animata da una CPU Kirin 9000E.

Ovviamente il punto di forza della nuova serie di Huawei sarà rappresentato dal comparto fotografico, che sul retro potrà vantare su tutti i e tre i modelli il sensore IMX 707Y—a, che sula versione Pro dovrebbe essere affiancato da un sensore IMX800 da 1 pollice, il tutto con il supporto della tecnologia garantita da Leica.

Ricordiamo che nelle ultime settimane si sono fatte insistenti anche le voci secondo cui la serie Huawei P50 potrebbe essere lanciata in edizione limitata e probabilmente, quantomeno all’inizio, sarà disponibile soltanto in Cina.

Sarà interessante scoprire la fascia di prezzo in cui Huawei collocherà i suoi nuovi smartphone e se il produttore riuscirà entro la fine del 2021 a portarli anche sui mercati europei.

Leggi anche: la recensione di Huawei MATE 40 Pro