Tra gli smartphone più attesi del 2021 vi sono senza dubbio quelli della serie Huawei P50 e HONOR 50 e, stando alle ultime indiscrezioni, quest’ultimo potrebbe quello ad arrivare arrivare sul mercato prima.

Almeno di ciò è convinto RODENT950, che con un post su Twitter ha reso noto che il nuovo smartphone di punta di HONOR sarà lanciato prima della nuova generazione di fascia alta di Huawei, provando così a “rubarle” una fetta di potenziali acquirenti.

Quanto rivelato da RODENT950 sembra confermare le indiscrezioni delle ultime settimane secondo cui Huawei avrebbe deciso di posticipare ulteriormente il lancio della serie Huawei P50, non è chiaro se per problemi legati alla scarsa disponibilità di componenti o di altro tipo.

La serie Huawei P50 potrebbe essere lanciata in edizione limitata

E sempre a proposito di Huawei P50, pare che il colosso cinese stia valutando di lanciare i suoi nuovi smartphone in edizioni limitate e ciò a causa delle difficoltà che sta incontrando in seguito alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti per l’approvvigionamento delle necessarie componenti.

Se non vi sono dubbi sul fatto che Huawei farà esordire sul mercato la serie Huawei P50 con a bordo Harmony OS, diverso è il discorso sul numero di modelli che lancerà (probabilmente soltanto una versione “base” e una “Pro”) e sui Paesi in cui sarà effettivamente disponibile.

Proprio da quest’ultimo punto di vista, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui il produttore potrebbe decidere di vendere Huawei P50 soltanto in Cina, con una presentazione in programma tra maggio e giugno e l’esordio sul mercato in agosto.

Al momento non è chiaro quale sia il destino di Huawei P50 Pro+, ossia quello che dovrebbe essere il modello di punta della nuova serie e le cui immagini si sono diffuse in Rete nelle scorse settimane:

C’è chi non esclude che possa essere presentato insieme ai “fratelli minori”, per arrivare poi sul mercato soltanto in un secondo momento. Staremo a vedere.