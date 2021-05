Il primo lunedì del mese di maggio porta con sé un bel gruppetto di aggiornamenti software per dispositivi a marchio Samsung, Huawei, Redmi, Motorola, con Android 11 per diversi modelli e non solo.

Samsung Galaxy M21, A01, Buds Pro: le novità degli aggiornamenti

La presenza di qualche dispositivo Samsung in una raccolta di nuovi aggiornamenti software non fa nemmeno più notizia. Oggi il produttore sudcoreano schiera due smartphone economici e un wearable. Vediamo di quali modelli si tratta e quali novità stanno ricevendo.

Samsung Galaxy M21 (qui la nostra “recensione di coppia” col fratello maggiore M31) sta ricevendo la One UI Core 3.1, mettendosi in pari col quasi gemello Samsung Galaxy M31. Dal momento che si tratta di una versione “Core”, non sono presenti tutte le novità della nuova UI, ma solo quelle essenziali. La base rimane ovviamente Android 11.

Il file OTA da oltre 700 MB introduce il firmware M215FXXU2BUD3 e comprende anche le patch di sicurezza di marzo 2021. Per quanto riguarda le novità, Samsung, nel changelog, parla di miglioramenti delle prestazioni generali e della fotocamera.

Il modello low cost Samsung Galaxy A01 sta ricevendo un bel major update con Android 11 e persino la One UI 3.1 e le patch di sicurezza di aprile 2021. Insomma, pare proprio che Samsung stia supportando i propri base di gamma meglio di quanto tanti concorrenti facciano coi modelli di punta.

Tornando a questo update, Samsung Galaxy A01 sta ricevendo la versione firmware A015FXXU4BUD8/A015GXXU4BUD8 con tutte le novità elencate e il roll out ha preso il via da Russia e vari mercati asiatici.

Messi momentaneamente da parte gli smartphone, parliamo un attimo di indossabili: c’è un nuovo aggiornamento in rilascio per le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione).

In particolare, è in roll out il firmware R190XXU0AUD5, che introduce la nuova funzione “Double tap on the edge of the earpiece“, attivabile dalla sezione Labs dell’app Galaxy Wearable. La feature può essere usata per controllare il volume, abbassandolo e alzandolo con un tap sul bordo rispettivamente della cuffia sinistra e di quella destra.

In aggiunta a questo, Samsung ha modificato l’azione “Tap and hold“, che adesso amplia la scelta della azioni da far eseguire.

Redmi 10X: le novità dell’aggiornamento

Samsung non è il solo produttore che sta rilasciando un major update per un modello economico: il medio di gamma 5G Redmi 10X sta finalmente ricevendo Android 11.

La nuova versione del robottino arriva rivestita della MIUI 12 – lo smartphone riceverà la MIUI 12.5, ma chiaramente non è ancora giunto il suo momento –, più precisamente in versione V12.0.1.0.RJHCNXM, e sono presenti pure le patch di sicurezza di aprile 2021. È bene precisare che questa build viene identificata come Stable Beta, pertanto la sua diffusione sarà piuttosto limitata.

Motorola One Hyper: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento ad Android 11 di oggi è in roll out per Motorola One Hyper, a partire da Brasile (dove Motorola è particolarmente forte) e Stati Uniti.

Allo stato attuale non sono noti i dettagli dell’aggiornamento, tuttavia è certa la presenza delle patch di sicurezza di marzo 2021. In ogni caso, dal momento che il brand alato fa uso di una versione di Android praticamente stock con qualche aggiunta, è lecito aspettarsi che le novità siano esattamente quelle di Android 11.

Huawei P30 Lite: le novità dell’aggiornamento

Nettamente meno entusiasmante è l’aggiornamento in rilascio per Huawei P30 Lite: il file OTA pesa 117 MB, introduce la versione software EMUI 10.0.0.448 e non contiene altro che le patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy M21, A01, Buds Pro, Redmi 10X, Motorola One Hyper, Huawei P30 Lite

Per quanto riguarda gli smartphone, è possibile cercare manualmente gli aggiornamenti tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

per i Motorola, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

per i Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Nel caso delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, occorre aprire l’app Galaxy Wearable, recarsi in “Aggiornamento software” e quindi cliccare su “Scarica e installa”.