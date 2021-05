Nasce Vodafone Happy Black Limited Edition, nuove promo con Vodafone TOBi

Vodafone celebra il 1° maggio 2021 con un nuovo evento promozionale tramite l’assistente digitale TOBi; nel frattempo è in preparazione il lancio di Vodafone Happy Black Limited Edition.

Vodafone TOBi: evento del 1° maggio 2021

In occasione della Festa dei lavoratori, Vodafone TOBi propone ai clienti la prova gratuita di offerte e servizi, nonché la nuova Infinito One Shot Promo. L’evento promozionale sarà attivo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 maggio 2021.

Per l’accesso all’evento non occorre far altro che entrare nella sezione dedicata dell’applicazione My Vodafone o alla pagina dedicata sul sito dell’operatore.

Come sempre accade con iniziative di questo tipo, Vodafone TOBi sottopone al cliente un quiz a tema, in questo caso ovviamente incentrato sul Primo maggio.

Dopodiché l’assistente digitale propone l’attivazione di servizi come il programma fedeltà Vodafone Happy Black – per tutte le partnership attive al momento, vi rimandiamo al sito ufficiale –, oppure servizi e promozioni in prova mensile gratuita tramite Mese Vodafone.

Tra le altre possibili proposte figurano anche Infinito Special e il servizio Digital Privacy & Security. Ad alcuni clienti potrebbe essere offerta anche la Infinito One Shot Promo di cui vi abbiamo parlato ieri. In particolare:

alcuni clienti avranno la possibilità di attivare a prezzi personalizzati le offerte della gamma Vodafone Infinito Special Edition – Infinito Gold con il Mese Vodafone e Infinito Black con il Mese Vodafone –, beneficiando del primo mese di prova gratis e senza vincoli di rinnovo. Più precisamente, le offerte prevedono il meccanismo di rinnovo automatico al termine del mese gratuito, tuttavia il cliente può evitare addebiti indesiderati tornando alla propria offerta precedente entro la scadenza;

la promozione Infinito One Shot Promo è valida per soli 2 giorni (Infinito 2 giorni) e comprende offerte fully unlimited – minuti, SMS e GB senza limiti anche in 5G – a tempo limitato con prezzi personalizzati (variabili da 1 a 3 euro). In questo caso non è previsto il rinnovo, bensì la disattivazione automatica al termine.

è valida per soli 2 giorni (Infinito 2 giorni) e comprende offerte fully unlimited – minuti, SMS e GB senza limiti anche in 5G – a tempo limitato con prezzi personalizzati (variabili da 1 a 3 euro). In questo caso non è previsto il rinnovo, bensì la disattivazione automatica al termine. il servizio Digital Privacy & Security riguarda la navigazione sicura ed è disponibile sia per i clienti di rete mobile che per quelli di rete fissa. Esso può essere proposto in prova tramite Mese Vodafone e di norma costa 1,99 euro al mese in formula standard e 3,99 euro al mese per la versione Family.

Vodafone Happy Black Limited Edition dal 3 maggio

La seconda novità in casa dell’operatore rosso, anch’essa oggetto di anticipazioni nella giornata di ieri, arriverà ufficialmente lunedì 3 maggio e risponde al nome di Vodafone Happy Black Limited Edition.

A differenza del programma Happy Black abituale, questa versione limited edition costa di più, 2,99 euro contro 1,99 euro al mese, e prevede in più anche sconti per acquistare smartphone e dispositivi IoT (Internet of Things) firmati Vodafone e il servizio Smart Meeting Pass.

Quest’ultimo viene offerto gratis per 3 mesi e permette di effettuare videochiamate senza limiti e senza consumare GB tramite le principali piattaforme di conferenze.

Per effetto di questo aggiornamento, la versione attuale da 1,99 euro uscirà di scena, venendo sostituita del tutto. Il primo mese gratuito per i nuovi iscritti e il meccanismo di rinnovo automatico rimarranno. L’eventuale disattivazione potrà avvenire o dall’area Fai da Te o tramite il Servizio Clienti 190 (3 euro).

A meno di proroghe o cambiamenti, Vodafone Happy Black Limited Edition sarà disponibile all’attivazione dal 3 maggio al 31 ottobre 2021 e al lancio permetterà di sfruttare sconti fino a 150 euro sugli smartphone e fino a 80 euro sui device IoT.

Ecco alcuni esempi di smartphone acquistabili in sconto fino al 31 maggio 2021:

Per quanto riguarda i prodotti IoT, ecco alcuni esempi degli sconti: