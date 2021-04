Alcuni clienti Vodafone, a partire da oggi 30 aprile 2021, possono attivare alcune promozioni della linea Infinito One Shot Promo per utilizzare minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati e giga illimitati per un periodo di tempo limitato.

Infinito One Shot per alcuni clienti

Ecco, nel dettaglio, ecco cosa offrono le varie promozioni Infinito One Shot:

Infinito 2 giorni , con durata di 2 giorni a partire dall’attivazione, ha un costo di attivazione che varia da cliente a cliente nel range da 1 a 3 euro . Non sono previsti rinnovi automatici;

, con durata di 2 giorni a partire dall’attivazione, ha un costo di attivazione che varia da cliente a cliente nel range da . Non sono previsti rinnovi automatici; Infinito 7 giorni , con durata di 7 giorni a partire dall’attivazione, ha un costo di attivazione che varia da cliente a cliente nel range da 1 a 5 euro . Non sono previsti rinnovi automatici;

, con durata di 7 giorni a partire dall’attivazione, ha un costo di attivazione che varia da cliente a cliente nel range da . Non sono previsti rinnovi automatici; Infinito 2 mesi, con durata di 2 mesi a partire dall’attivazione, ha un costo di attivazione che varia da cliente a cliente e può essere pari a 6,99 euro, 11,99 euro e 14,99 euro. Non sono previsti rinnovi automatici.

Le promozioni Infinito One Shot possono essere attivate tramite l’applicazione My Vodafone, rivenditori autorizzati e nei Vodafone Store.

È in arrivo Happy Black Limited Edition?

Cambiando argomento e parlando invece di Vodafone Happy Black, il programma di affiliazione mensile a pagamento dell’operatore rosso, nei prossimi giorni potrebbe essere affiancato dal nuovo programma Vodafone Happy Black Limited.

I rumor indicano che la novità a marchio Vodafone potrebbe arrivare al prezzo di 2,99 euro e offrire gli stessi vantaggi di Vodafone Happy Black, ma con l’aggiunta di una nuova serie di sconti esclusivi per l’acquisto di smartphone e dispositivi IoT.

L’eventuale arrivo del nuovo programma, atteso al lancio giorno 3 maggio, dovrebbe mandare in pensione Vodafone Happy Black. Vi terremo informati non appena ci saranno maggiori novità in merito.

