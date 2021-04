Se vi è mai capitato di ascoltare un brano su SoundCloud sarete sicuramente a conoscenza del particolare sistema di commenti che permette di aggiungerli ad un punto specifico del brano.

Un nuovo stile di commenti su YouTube

Un test circa un sistema analogo su YouTube attualmente in prova su una ristretta cerchia di utenti su Android e iOS, cerca di mimare la stessa identica modalità anche sulla piattaforma video del colosso di Mountain View. “Al momento stiamo testando una nuova funzione che ti consente di visualizzare i commenti programmati nel momento esatto in cui stai guardando in un video“, recita la nota del team di sviluppo di YouTube.

Purtroppo l’azienda non ha pubblicato una immagine che possa in qualche modo mostrarci come dovrebbe apparire la funzione durante la visione di un video, ma i colleghi di Android Police hanno realizzato un modello potenzialmente molto vicino a quello a cui stanno lavorando i programmatori di Google.

Per scoprire se anche voi fate parte del ristretto gruppo di utenti scelti per testare la funzionalità, bisogna andare nella “sezione dei commenti su iOS o Android e toccare il pulsante Ordina per selezionare ‘Beta a tempo‘.” Vi consigliamo di controllare la disponibilità di eventuali aggiornamenti di YouTube tramite il badge del Play Store sottostante.

Gmail mette in guardia dai contatti “esterni”

Il team di sviluppo di Gmail annuncia l’introduzione di una funzione pensata per mettere in guardia gli utenti di un gruppo Google Workspace circa l’invio di email a persone “esterne” alla propria area di lavoro. L’immagine sottostante mostra chiaramente la nuova etichetta “External” di fianco l’oggetto di una email proveniente appunto da un utente esterno al proprio Workspace, con tanto di banner di avviso subito sopra la toolbar inferiore.

“L’etichetta ‘Esterno’ e l’etichetta di avviso di risposta sono utili promemoria agli utenti per trattare i messaggi esterni con cautela“, si legge nella nota di rilascio. “Ciò consente di evitare la condivisione involontaria di informazioni riservate con destinatari esterni alla loro organizzazione.”

La feature è attualmente in rollout per tutti gli utenti Gmail Workspace, così come G Suite Basic e Business, sul web e su Android.