Aprile è stato un mese particolarmente movimentato per il team di sviluppatori di WhatsApp, che ha rilasciato numerose versioni Beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma, a volte anche a distanza di poche ore l’una dall’altra: e così, dopo il rilascio della versione 2.21.9.6 e della 2.21.9.7, è arrivato il momento della v. 2.21.9.9.

Le novità della versione 2.21.9.9 di WhatsApp Beta per Android

Da diverse settimane è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su alcune modifiche grafiche per la chat bar ma fino a questo momento non erano disponibili per i beta tester.

Ebbene, con questa versione beta la situazione è cambiata e alcuni utenti, installando la release 2.21.9.9 dell’applicazione, hanno notato che si è attivata la nuova barra delle chat durante la scrittura di una descrizione di un contenuto multimediale che si sta per inviare.

A seguire la vecchia interfaccia (a sinistra) e quella nuova (a destra), che richiama quella già disponibile per gli utenti iOS:

Stando a quanto riportato dallo staff di WABetaInfo, questa nuova grafica è disponibile per beta tester specifici che hanno installato le versioni 2.21.9.6, 2.21.9.7 e 2.21.9.8 ma con la 2.21.9.9 aumenta la possibilità di ricevere la funzionalità dal server.

Chi non vede ancora questo cambiamento dovrà avere pazienza e attendere che nelle prossime settimane i test siano ampliati ad altri utenti. Al momento non vi sono informazioni su quando la modifica potrebbe essere implementata nella versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.9.9 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).