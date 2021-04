L’applicazione Promemoria di Samsung è una delle tante che arrivano pre-installate all’interno di tutti gli smartphone realizzati dal colosso sudcoreano. Sebbene molti utenti utilizzino i promemoria di Google tramite i semplici e ormai familiari comandi vocali di Google Assistant, l’applicazione Promemoria è una tra le più utilizzate dagli utenti Samsung.

Nuova UI e migliore gestione dei promemoria

In queste ore è in fase di rilascio una nuova versione dell’applicazione in cui è stato rivisto il posizionamento di alcuni elementi della UI, come ad esempio i tasti rapidi per filtrare le note salvate in locale rispetto quelle sul cloud. Questi elementi trovano adesso posto all’interno del nuovo menu laterale a scomparsa, mentre arriva anche la possibilità di visualizzare rapidamente tutti i promemoria salvati, quelli in scadenza, quelli completati oltre a gestire meglio quelli salvati su Microsoft To Do. A tal proposito, sebbene la nuova versione dell’applicazione Samsung permetta di visualizzare le varie cartelle dell’app di Microsoft, è ancora necessario utilizzare l’app del colosso di Redmond per crearle o rimuoverle.

La nuova versione dell’applicazione Promemoria di Samsung è in fase di rollout tramite il Samsung Galaxy Store, malgrado non sia ancora disponibile sui terminali presenti in redazione. In questo caso, se non volete attendere e preferite utilizzare immediatamente le novità dell’app, potete scaricare l’APK tramite questo link di APK Mirror.

