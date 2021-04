La raccolta degli aggiornamenti software di oggi, 28 aprile 2021, non è neppure lontanamente affollata come quella di ieri, tuttavia le novità non mancano e sono per gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20 da una parte e Realme 6 Pro e Realme 7 Pro dall’altra.

Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, Note 20/Note 20 Ultra: le novità degli aggiornamenti

Come al solito, si parla di aggiornamenti software e Samsung mette in lista qualche modello. Oggi ce ne sono cinque e tutti di fascia premium: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Sebbene non siamo ancora a maggio e nonostante il produttore sudcoreano non abbia ancora ufficializzato questo nuovo aggiornamento (il sito ufficiale è fermo ad aprile 2021), tutti e cinque i modelli stanno già ricevendo le nuove patch di sicurezza mensili, aggiungendosi ai modelli della serie Galaxy S21.

La SMR (Security Maintenance Release) di maggio 2021 arriva sulla serie Samsung Galaxy S20 in un file OTA da circa 600 MB e con la versione firmware G98xxXXU7DUDB. L’aggiornamento, come si evince dallo screenshot, comprende anche miglioramenti per la Fotocamera e per la funzione Quick Share.

Passando agli altri modelli, il roll out è partito da Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in Germania e la nuova versione firmware è la numero N986BXXU2DUDA e N980FXXU2DUDA, rispettivamente per Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 LTE. Anche in questo caso alle patch di sicurezza di maggio 2021 si accompagnano miglioramenti lato Fotocamera e Quick Share.

Realme 6 Pro e Realme 7 Pro: le novità degli aggiornamenti

Realme sta portando avanti il rilascio dell’aggiornamento alla realme UI 2.0 con base Android 11 per i vari modelli della sua line-up ormai da mesi e adesso è arrivato il turno dei popolari Realme 6 Pro e Realme 7 Pro.

Per entrambi si tratta di una versione stabile in roll out in maniera graduale a partire dal mercato indiano, più precisamente:

Realme 6 Pro sta ricevendo la versione firmware RMX2061_11.C.15. Ai fini dell’installazione dell’aggiornamento è richiesta la versione firmware RMX2061_11.A.49.

sta ricevendo la versione firmware RMX2061_11.C.15. Ai fini dell’installazione dell’aggiornamento è richiesta la versione firmware RMX2061_11.A.49. Realme 7 Pro sta ricevendo la versione firmware RMX2170_11.C.20. Ai fini dell’installazione dell’aggiornamento è richiesta la versione firmware RMX2170PU_11.A.37.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G, S20, S20+, S20 Ultra 5G, Realme 6 Pro, Realme 7 Pro

Tutti gli aggiornamenti descritti sono in roll out e arriveranno sui modelli compatibili automaticamente via OTA. In tutti i casi è possibile effettuare una verifica manuale di disponibilità entrando nelle Impostazioni e poi nella sezione dedicata agli Aggiornamenti software.