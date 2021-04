OPPO e Realme continuano a spingere sul programma di aggiornamento ad Android 11. In queste ore gli smartphone OPPO A53 e Realme X7 Pro entrano a far parte del ristretto gruppo di dispositivi che abbracciano le novità dell’ultima major release di Android.

Android 11 in beta per OPPO A53

OPPO annuncia che gli utenti minuti di OPPO A53, residenti in India e Thailandia, possono iniziare a fare richiesta di partecipare al programma di beta di Android 11. L’unico requisito è possedere lo smartphone con il firmware alla versione A.65 o A.77. La richiesta di entrare a far parte del gruppo di test di Android 11 può essere avanzata tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > icona a forma di ingranaggio > Apply for Beta.

Una volta seguite tutte le informazioni a schermo, la beta di Android 11 verrà resa disponibile come aggiornamento OTA.

Al via l’Early Access per Realme X7 Pro

Venendo invece a Realme X7 Pro, gli utenti residenti in India possono fare richiesta di entrare nel programma Realme UI 2.0 Early Access seguendo il percorso mostrato nell’immagine sottostante. Anche in questo caso, come per OPPO A53, l’aggiornamento OTA della beta di Android 11 può essere richiesto seguendo le informazioni a schermo mostrate nell’apposito pannello degli aggiornamenti software.

Realme sottolinea che la versione beta di Android 11 non è adatta per essere utilizzata sul proprio smartphone primario, in quanto potrebbero essere presenti bug, errori e altri problemi non adatti per un utilizzo giornaliero. Realme X7, infine, entrerà a far parte del programma beta a partire dal mese di maggio.