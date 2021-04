Torniamo a occuparci di uno degli smartphone più attesi tra quelli che dovrebbero essere lanciati nei prossimi mesi da Samsung: stiamo parlando di quello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Z Fold3.

L’occasione giusta ci è fornita da una nuova indiscrezione che arriva da Twitter: l’autore di questo leak è Tron, che si è soffermato su quello che dovrebbe essere il comparto fotografico dello smartphone.

E non si tratta di certo di un aspetto di secondaria importanza, soprattutto se si tiene conto di quanto rilevante sia divenuta per gli attuali smartphone la capacità di garantire un’esperienza imaging di alto livello, cosa che nei modelli più costosi (come appunto sarà il Samsung Galaxy Z Fold3) acquista ancora più valore.

Ben 5 fotocamere per Samsung Galaxy Z Fold3

A dire di Tron, la prossima generazione di smartphone pieghevoli del colosso coreano dovrebbe contare su una doppia fotocamera frontale con un sensore Sony IMX374 da 10 megapixel (con pixel da 1.22um) e un sensore Sony IMX298 da 16 megapixel e con pixel da 1.12um (dettaglio su cui il leaker sostiene di non avere garanzie).

Sulla parte posteriore, invece, Samsung Galaxy Z Fold3 dovrebbe vantare una tripla fotocamera con tre sensori da 12 megapixel (dei quali probabilmente uno con ottica grandangolare e uno con zoom).

Una delle più importanti novità di Samsung Galaxy Z Fold3, almeno stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere rappresentata dai progressi compiuti dagli ingegneri del colosso coreano per quanto riguarda la scocca del device e il meccanismo di piegatura, tanto che il telefono potrebbe arrivare a vantare un certo livello di protezione da acqua e polvere (resta da capire che su tipo di certificazione IP potrà contare).

Ricordiamo che la presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per la prossima estate: c’è ancora un po’ di tempo, pertanto, per scoprire cosa il colosso coreano abbia in serbo per noi.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Fold2 5G