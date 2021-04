Gli ultimi due pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold2 5G e Z Flip sono due device davvero impressionanti dal punto di vista dell’esecuzione ingegneristica. Samsung sembra voglia ancora stupire, presentando i nuovi Galaxy Z Fold3 e Z Flip2 con un rating IP.

I meccanismi di chiusura degli smartphone pieghevoli di Samsung sono un capolavoro di precisione e complessità e sono stati apprezzati da tutti gli addetti ai lavori. Non è da meno la miniaturizzazione delle componenti interne ed esterne, arrivata a livelli veramente impensabili fino a un paio d’anni fa. Una delle grandi pecche di questo tipo di telefoni però è ovviamente la fragilità e l’assenza di qualsiasi protezione contro polvere e acqua.

Questo sembra stia per cambiare, infatti secondo sammobile.com i due nuovi foldable di Samsung dovrebbero avere un rating IP, pur non sapendo di preciso quale tipo. L’Ingress Protection è una certificazione per tutti i dispositivi elettrici che specifica e garantisce un certo livello di protezione da acqua e detriti (sabbia, polvere ecc). Ad esempio il rating IP 67 indica una protezione completa da detriti e immersione in acqua per 30 minuti a un metro di profondità.

È prevedibile che Galaxy Z Fold3 e Z Flip2 non arrivino a garantire livelli di protezione così elevati. Avere una qualsiasi protezione, anche minima è certamente un grosso passo avanti rispetto al passato e può essere un ottimo segnale per il futuro dei foldable. In questo discorso bisogna considerare anche il prezzo molto elevato di questi device, che con questo rating vedrebbero i propri prezzi un poco più giustificati.

I due nuovi device della casa sudcoreana dovrebbero arrivare verso metà anno. Infatti alcuni rumor vedono la loro presentazione attorno a luglio ma come sempre queste informazioni sono da prendere con le pinze in quanto non c’è conferma ufficiale di Samsung.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy Z Fold2 5G