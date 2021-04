State cercando un nuovo smartphone di fascia media e avete un budget ristretto? Oggi vi proponiamo un’ottima offerta messa a disposizione dallo store ufficiale spagnolo di Realme. Visto che la merce si trova in Europa non avrete alcun problema legato a tasse o dazi doganali, e le spese di spedizione sono completamente gratuite per ordini superiori ai 70 euro.

Realme 5 Pro in super offerta

La prima delle promozioni è sicuramente la più interessante del lotto: Realme 5 Pro, nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una dotazione che di solito si trova su smartphone decisamente più costosi, attorno ai 350-400 euro. Dotato di una scheda tecnica davvero niente male, con Snapdragon 712, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, schermo da 6,3 pollici con notch a goccia, batteria da 4.035 mAh e ricarica VOOC Flash Charge 3.0, Realme 5 Pro è davvero imperdibile a questo prezzo.

Per maggiori dettagli comunque vi invitiamo a leggervi la nostra recensione, così da farvi un’idea più precisa nel caso non conosceste il prodotto. Potete acquistare Realme 5 Pro sullo store ufficiale spagnolo al prezzo di 159 euro invece di 249 euro ma solo fino al 30 aprile.

Realme Buds Air Neo e Buds Q

Oltre a Realme 5 Pro, anche le cuffie true wireless del brand cinese, in particolare i modelli Buds Air Neo e Buds Q, sono in promozione a prezzi interessanti. Le prime sono in offerta sullo store ufficiale inglese al presso di 24,99 sterline invece di 39,99 sterline (29 euro invece di 46 euro). Se invece volete risparmiare, e approfittare dell’acquisto di Realme 5 pro per non pagare spese di spedizione, ecco le Realme Buds Q, in vendita sullo store ufficiale spagnolo a 29,99 euro ma che potranno essere vostre a soli 4,99 euro se effettuate l’acquisto combinato. Vi basterà infatti inserirle nel carrello per ottenere lo sconto.

A seguire i link per l’acquisto delle Realme Bud Air Neo e delle Realme Buds Q.

Informazione Pubblicitaria