Lo scorso anno, Samsung ha lanciato il Samsung Galaxy S20 FE, dove “FE” sta per Fan Edition. Questo smartphone, infatti, è stato pensato per includere alcune delle tecnologie della Serie 20 più apprezzate dagli utenti, ma proposto a un prezzo più accessibile.

Volendo riassumere le caratteristiche principali di questo smartphone, Samsung Galaxy S20 Fan Edition è dotato di un ampio schermo Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamenti di 120 Hz.

Lo smartphone è disponibile in due versioni: quella 5G, alimentata da un SoC Qualcomm Snapdragon 865, e la variante 4G, sotto la cui scocca si nasconde un SoC Samsung Exynos 990. Il tutto è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Ottimo il comparto fotografico, che si compone di una tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 12 MP (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2) e sensore telescopico da 8 MP con zoom ottico 3x (f/2.4). C’è poi una fotocamera interna da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Samsung potrebbe lanciare un nuovo Samsung Galaxy S20 FE con SoC Snapdragon

Ora, quest’anno, oltre al nuovo Samsung Galaxy S21 FE, il colosso sudcoreano dovrebbe anche dare una rinfrescata alla attuale lineup con un nuovo modello.

Stando a quanto riportato da WinFuture, Samsung sostituirà l’attuale Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G alimentato dal processore Exynos 990 con una variante alimentata dal SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Così facendo, sia il modello 5G che quello 4G avranno sotto la scocca uno stesso processore, che è quello di casa Qualcomm, appunto. E’ davvero interessante vedere Samsung abbandonare la sua tecnologia proprietaria e favorire la diffusione del SoC Snapdragon di Qualcomm.

D’altronde, Exynos 990 è stato ampiamente criticato per il non essere stato in grado di supportare massime prestazioni per molto tempo e per problemi di surriscaldamento. Nonostante l’azienda non abbia mai esplicitamente riconosciuto i limiti e i difetti della sua tecnologia, questa scelta dimostra chiaramente che l’Exynos 990 non è sullo stesso livello di Snapdragon 865.