Sono diversi i nuovi dispositivi a cui Samsung sta lavorando e tra quelli in arrivo vi sono anche una variante di Samsung Galaxy S20 FE LTE con processore Qualcomm Snapdragon 865 e i tablet Samsung Galaxy Tab S7+ Lite e Galaxy Tab A7 Lite.

Ecco Samsung Galaxy S20 FE con CPU Snapdragon 865

Se la versione LTE di Samsung Galaxy S20 FE lanciata lo scorso anno è animata da un processore Exynos 990, quella nuova a cui sta lavorando il colosso coreano può contare su una CPU Qualcomm Snapdragon 865.

Questa nuova versione, che ha iniziato a ottenere le prime certificazioni, presenta il numero modello SM-G780G e, eccezion fatta per il processore, può contare sulla medesima dotazione tecnica del modello che già conosciamo.

Non è chiaro il motivo per cui Samsung abbia deciso di lanciare questa nuova versione di Samsung Galaxy S20 FE e ciò soprattutto se si considera che il produttore è già al lavoro anche su Samsung Galaxy S21 FE.

Nuovi avvistamenti per Samsung Galaxy Tab S7+ Lite

Nelle scorse ore sono stati scovati nuovi riferimenti a Samsung Galaxy Tab S7+ Lite, tablet che sarà disponibile sia in versione 4G che 5G: la prima avrà numero di modello SM-T735N mentre la seconda SM-T736N.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle possibili principali feature di questo nuovo tablet del colosso coreano, tanto che al momento non è nemmeno certo se sarà lanciato come Samsung Galaxy Tab S7 Lite o Galaxy Tab S7+ Lite.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite si mostra in alcune immagini

Un altro tablet economico è in fase di lancio da parte del colosso coreano: stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab A7 Lite, device che nelle scorse ore è apparso in alcune immagini rendering.

Tra le principali feature di questo tablet dovremmo trovare un display da 8,4 pollici, un processore MediaTek Helio P22T, 3 GB di RAM, una fotocamera posteriore senza flash e una batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di giugno (forse insieme a Samsung Galaxy Tab S7 Lite) a un prezzo economico.

