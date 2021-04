Ad inizio aprile il team di sviluppo di LineageOS annunciava ufficialmente l’arrivo della versione LineageOS 18.1, una build attesa da molto tempo in quanto basata su Android 11.

Cresce il numero di device supportati

A seguito del rilascio di una delle custom ROM più apprezzate e utilizzate nel mondo del modding, sono state rilasciate versioni non ufficiali per un gran numero di smartphone con qualche anno di troppo sulle spalle. Quest’oggi LineageOS 18.1 è disponibile per Xiaomi Mi A2, LG G3, Samsung Galaxy Note 3 e Samsung Galaxy S5. Tra le tante novità relative ad Android 11, LineageOS 18.1 integra anche alcune feature pensate per facilitare la vita degli utenti.

Smartphone supportati e link al download

Ecco la lista dei device supportati da LineageOS 18.1:

Prima di scaricare la build, infine, vi ricordiamo di procedere ad effettuare il backup completo dei dati salvati sullo smartphone e di leggere attentamente le istruzioni presenti ai vari link soprastanti.

