Lo scorso anno il team di Google ha deciso di consentire agli utenti di controllare quali informazioni vengono visualizzate nel feed Snapshot di Google Assistant e ora il colosso di Mountain View ha arricchito questa funzionalità con una nuova sezione “preferiti”, nella quale è possibile appuntare in alto le card ritenute più importanti.

Arriva un nuova feature per Google Assistant Snapshot

Quando sono aperte, le schede di Google Assistant Snapshot presentano un tasto di menu nell’angolo in basso a destra e, nel momento in cui viene selezionato, l’interfaccia mostra un foglio con alcuni specifici controlli per la card (come, ad esempio, “Modifica l’unità di temperatura”) e l’opzione “Invia feedback”, a cui si è aggiunta ora la voce “Aggiungi ai Preferiti“.

Nel momento in cui gli utenti sfruttano tale nuova possibilità, la scheda viene appuntata nella parte superiore del feed Google Assistant Snapshot, al di sopra di “Oggi”. In questa sezione può essere inserita qualsiasi scheda ma è piuttosto evidente quanto sia utile soprattutto per gli eventi che gli utenti ritengono particolarmente importanti, in quanto consente loro di tenerli sott’occhio (altrimenti si troverebbero nella parte inferiore del feed).

Dopo l’inserimento nei preferiti, il feed impiegherà circa un secondo per caricarsi e sarà momentaneamente vuoto mentre le altre schede mantengono il layout (compatto o esteso) predefinito.

La posizione dall’alto verso il basso è determinata dall’ordine in cui ciascun utente ha le schede preferite e questo aspetto sembra più intuitivo e, in ogni caso, tale sistema aiuta gli utenti ad avere un certo controllo sulla natura altrimenti algoritmica e cronologica del feed.

Si tratta, in sostanza, di una novità che sarà particolarmente apprezzata da chi sfrutta Google Assistant Snapshot. La sezione Preferiti è stata aggiunta solo di recente da Google ed è in fase di rilascio su Android e probabilmente nei prossimi giorni sarà ufficialmente annunciata dal colosso di Mountain View.