Le recensioni degli utenti sono una parte importante di qualsiasi store e ciò sia che si tratti di un colosso dell’e-commerce come Amazon che del sito Web di un piccolo produttore, in quanto scoprire le opinioni e le esperienze altrui può essere di grande aiuto prima di acquistare un prodotto per sapere se possa fare al caso proprio.

A quanto pare, anche il team di Google ha deciso di includere tale funzionalità nello store ufficiale dell’azienda, che continua a ingrandirsi con sempre più prodotti in vendita tra smartphone, device smart home (come le serie Nest o Chromecast), Stadia e smartwatch Fitbit.

Ebbene sì, il colosso di Mountain View ha iniziato a implementare sul Google Store le pagine dedicate alle recensioni degli utenti di diversi suoi prodotti ma tale feature è al momento disponibile solo per una ristretta parte di pubblico e probabilmente non è nemmeno messa sufficientemente in risalto.

Sul Google Store sono comparse le recensioni degli utenti

Ogni prodotto per il quale attualmente è presente una pagina di recensioni sul negozio di Google sembra avere il suo primo feedback risalente all’inizio di marzo ma non vi è un campo per compilare un nuovo post, quindi è probabile che queste recensioni siano state raccolte da e-mail che chiedono valutazioni dopo l’acquisto di uno specifico device.

Pare invece che non vi siano dubbi sul fatto che si tratti di recensioni “originali”, ossia provenienti effettivamente dalla piattaforma di Google e non da quelle di altri popolari store, come ad esempio Amazon o Walmart.

Non è chiaro se questo sia ancora un test iniziale o se nelle prossime settimane le recensioni degli utenti saranno rese più semplicemente accessibili e disponibili a chiunque visiti lo Store, a prescindere dal Paese di origine. Speriamo di saperne presto di più.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Nest Audio con Google Assistant