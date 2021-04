Oltre alle numerosissime offerte di Huawei disponibili fino alla fine di aprile, l’azienda svela anche una offerta flash per quanto riguarda il tablet Android Huawei MediaPad T5.

24 ore di offerte flash

Infatti, da domani 17 aprile alle 00:00, fino al 18 aprile alle 23:59, potrete acquistare il tablet nella variante Wi-Fi e LTE ai seguenti prezzi:

Huawei MediaPad T5 10 2+32 GB Wi-Fi, scontato a 179 euro invece di 199,9 euro. Con il codice “AHWT5” il prezzo finale scende a 129 euro , con un sconto complessivo pari a 70,9 euro;

, con un sconto complessivo pari a 70,9 euro; Huawei MediaPad T5 10 2+32 GB LTE, scontato a 199 euro invece di 249,9 euro. Con il codice “AHWT5” il prezzo finale scende a 149 euro, con un sconto complessivo pari a 100,9 euro.

Huawei MediaPad T5 è costituito da un display IPS LCD da 10,1 pollici a risoluzione 1920 x 1200 pixel, processore Kirin 659 con GPU Mali-T830 MP2, 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione con supporto alle micro SD e batteria da 5100 mAh.

Sebbene non si tratti di un tablet Android all’ultimo grido, è più che valido per un utilizzo casalingo o come dispositivo secondario. Può essere ad esempio sfruttato per la navigazione sul web, chattare, utilizzare i social network oppure guardare serie TV e film.

