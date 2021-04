Senza grandi annunci o presentazioni, in queste ore Google ha fatto un po’ di pulizie di primavera in casa. La sezione del Play Store che offre spazio a Wear OS è andata incontro ad un importante rimodernamento, forse il più decisivo degli ultimi anni.

Arriva una UI più moderna

Infatti, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, l’azienda statunitense ha aggiunto una nuova palette di colori, con nuovi accenti e le nuove sezioni “Featured app“, “Apps to get you started” e “Featured Watch Faces“. Ad esse si aggiungoni anche “Must-have tools“, “Games on Wear OS“, “Music & radio apps“, “Fitness apps“, “Finance apps” e “Weather apps“. L’arrivo di queste sezioni comporta la dipartita di altre evidentemente non più funzionali: “Top free“, “Top grossing“, “Trending” e “Top paid“.

Al netto dell’assenza di nuove funzionalità a parte l’arrivo della nuova interfaccia, ci auguriamo che Google investa sempre più tempo e risorse sulla piattaforma; l’arrivo del tanto atteso Google Pixel Watch potrebbe finalmente portare la compagnia ai piani alti del mercato dei dispositivi wearable.

La nuova pagina del Play Store relativa a Wear OS è già disponibile al link sottostante. Ci teniamo a precisare, però, che il restyling grafico a cui è andato incontro lo store ufficiale di Google non si riflette sugli smartwatch che montano il sistema operativo dell’azienda statunitense.

La nuova pagina di Wear OS su Play Store