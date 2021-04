Telegram è un’app di messaggistica piuttosto popolare che da qualche tempo sembra sempre più determinata ad essere un competitor di WhatsApp e una piattaforma social completa. Oggi arriva un’inattesa novità in quanto è disponibile, per gli utenti Android, il download della sua applicazione direttamente dal sito, senza doverla per forza installare dal Play Store. Telegram promette alcuni vantaggi a riguardo, andiamo a vedere quali.

Telegram, dalla sua pagina apposita del sito, ci dice che questa versione sarà aggiornata più frequentemente e avrà meno restrizioni rispetto alla versione Google Play Store. È possibile che gli update, che per forza di cose non saranno scaricabili da Play Store, possano essere presentati in maniera analoga a quanto accade attualmente con le versioni beta, mostrando all’utente una notifica automatica di richiesta di download ogni qual volta che una nuova versione è disponibile.

Non è dato sapere cosa Telegram di preciso intenda con update più frequenti ma è possibile che si riferisca alla possibilità di rilasciare aggiornamenti senza dover attendere la verifica dell’app da parte di Google. Per quanto riguarda le restrizioni invece, è lecito ipotizzare che Google stia mettendo in pratica o lo farà a breve, restrizioni ai contenuti simile a quella operata da Apple per la versione iOS di Telegram, in cui diversi contenuti NSWF o giudicati inappropriati da Apple non sono visibili dagli utenti.

In ogni caso le differenze con la versione Play Store dovrebbero essere davvero minime ma se vi va di provare, potete trovare qui la pagina del sito che permette il download. Una volta scaricato l’apk, dovete aprirlo dal browser o dal pannello delle notifiche, così partirà l’installazione. Per far si che questa vada a buon fine, se non l’avete già fatto in precedenza, è necessario dare l’autorizzazione ad installare app da sorgenti sconosciute nelle impostazioni del vostro telefono. Una volta fatto tutto ciò, l’app si installerà automaticamente e sarà possibile utilizzarla senza problemi.