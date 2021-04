Apple è stata la prima grande azienda a rimuovere il caricabatterie in confezione per salvaguardare l’ambiente, una novità dapprima derisa e alla fine abbracciata anche da altri colossi del calibro di Samsung e Xiaomi. Huawei, stando agli ultimi rumor, prenderà parte del gruppo di compagnie che ha scelto di rimuovere il caricabatterie dalla confezione dei propri smartphone.

Via il caricabatterie anche per Huawei

Le voci pubblicate su Weibo, infatti, indicano che il colosso cinese avrebbe deciso di non inserire più il caricabatterie da 66 W nelle confezioni dei modelli Huawei Nova 8, Huawei Mate 40 e molto probabilmente anche per le nuove generazioni in arrivo nei prossimi mesi. Secondo il leaker, il motivo che avrebbe spinto Huawei a prendere questa decisione è legato alla carenza di componenti necessari allo sviluppo di questi prodotti.

Se da un lato gli utenti saranno costretti a mettere mano al portafogli per acquistare un caricabatterie, dall’altro la stessa compagnia avrebbe deciso di rimuovere dal prezzo di listino degli smartphone quello relativo all’acquisto del caricabatterie. In questo modo gli utenti che vorranno acquistare un nuovo smartphone, non dovranno preoccuparsi di pagare un prezzo maggiorato proprio per via dell’assenza del caricabatterie.

Al momento non c’è nulla di ufficiale in merito, ma se il rumor dovesse rivelarsi veritiero quello di Huawei sarebbe un gesto decisamente apprezzabile.