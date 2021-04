Nel 2016 con la versione 3.5.5 di OxygenOS per OnePlus 3 l’azienda cinese presentava la funzione “File Dash“, ideale per trasferire rapidamente un file verso un altro dispositivo Android semplicemente utilizzando l’applicazione di file manager di OnePlus.

Si premia una condivisione più immediata

In queste ore, però, come hanno notato alcuni utenti su Reddit muniti di OnePlus 9, la compagnia ha deciso di rimuovere la funzione File Dash dal file manager in favore di Google Nearby Share. La novità non è stata sottolineata in alcun modo da OnePlus durante il lancio di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, motivo per cui i colleghi di XDA hanno interpellato l’azienda per avere maggiori informazioni su questo importante cambiamento.

“Per offrire un’esperienza di trasferimento dei file più fluida tra i dispositivi Android, abbiamo sostituito la funzione “File Dash” con la funzione “Nearby Share” fornita da Google – sottolinea OnePlus. Gli utenti possono accedere a Impostazioni, fare clic su “Google”, quindi su “Connessioni dispositivo”. Gli utenti possono quindi fare clic su “Nearby Share” per trasferire i file. Se l’altro dispositivo non supporta la condivisione nelle vicinanze, gli utenti possono trasferire i file tramite Bluetooth o altre applicazioni di terze parti.”

Non è chiaro se OnePlus deciderà di rimuovere File Dash anche per gli altri smartphone di ultima generazione con eventuali aggiornamenti di OxygenOS, ma l’idea di integrare Google Nearby Share sembra una scelta azzeccata soprattutto considerando le interessanti novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google.