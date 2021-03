Google Nearby Share, quanto di più simile ad AirDrop di Apple, permette di condividere rapidamente file con altri dispositivi Android presenti nelle vicinanze. Sebbene il funzionamento sia semplice e funzionale, il team di Google ha intenzione di estenderne i confini e le potenzialità dando modo ad ogni utente di condividere file con quattro dispositivi per volta, contemporaneamente.

Google Nearby Share migliora sempre più

L’idea di fondo è piuttosto semplice: nel caso in cui sia necessario condividere lo stesso file con più persone contemporaneamente, come ad esempio il menu di una pizzeria, per immedesimarci in un contesto quotidiano per tantissimi utenti, Google Nearby Share permetterà di farlo semplicemente selezionando gli avatar dei vari utenti dal menu di condivisione del servizio di Google.

Questa feature, non ancora disponibile in forma stabile, è stata scovata da Mishaal Rahman di XDA che ha condiviso anche quella che sembrerebbe essere la UI definitiva del servizio una volta pronto e operativo. Purtroppo, però, come sottolinea lo stesso Rahman nel tweet, al momento è possibile selezionare più utenti come destinatari del file ma senza riuscire a concluderne l’invio.

Infine, Google Nearby Share permetterà anche di condividere direttamente intere cartelle con i dispositivi limitrofi, facilitando così l’invio di più file.