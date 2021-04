In queste ore Iliad, uno dei più rilevanti operatori telefonici in Italia e destinato ad una importante crescita in mercati differenti dopo essere diventato azionista di maggioranza di Unieuro, volge il suo sguardo a Milano e alla sua splendida Piazza del Duomo. In questo caso lo fa con una seconda installazione creativa, che segue quella dei “Biscotti della Verità“, che raffigura un libro dalla copertina rossa dal titolo evocativo in pieno stile Iliad.

Un’opera che ricalca i valori di Iliad

“Cent’Anni di Giga, Minuti e SMS” – il titolo del libro installato in Pizza del Duomo – è ovviamente una versione rivisitata del best seller di Gabril Garcia Márquez. È chiaro a tutti che il titolo scelto dall’operatore telefonico fa eco alle offerte generose dei pacchetti di traffico voce e dati di Iliad, oltre che al “tema della verità” così tanto caro a Iliad con il richiamo in copertina “Con la nostra offerta, abbiamo messo la verità nero su bianco“.

L’installazione Cent’Anni di Giga, Minuti e SMS è stata realizzata in collaborazione con DDB Italia, noto player internazionale nel campo della pubblicità, che aveva assistito l’operatore telefonico per quanto riguarda la creazione della installazione “Biscotti della Verità” presentata ad inizio mese.

