Iliad diventa primo azionista di Unieuro acquisendo il 12% del capitale sociale

Iliad ha annunciato di aver acquisito con un investimento di circa 53 milioni di euro, attraverso la Iliad Holding S.p.A. e Iliad S.A., una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, leader italiano nella distribuzione di elettronica di consumo.

Iliad diventa il primo azionista di Unieuro

Dopo un periodo di collaborazione tra le due società, Iliad diventa così il primo azionista di Unieuro. Le due compagnie si sono affiancate in questi ultimi anni, almeno a livello operativo, per la distribuzione delle SIM di Iliad mediante le Simbox situate in 200 tra 500 punti vendita di Unieuro. Il gruppo TLC Mobile Iliad, fondato da Xavier Niel e guidato in Italia da Benedetto Levi, accresce quindi la sua influenza investendo in una società, come Unieuro, leader nel settore della distribuzione retail dall’elettronica di consumo fino a piccoli/grandi elettrodomestici. Entusiasta Levi, CEO di Iliad Italia:

“Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori“

Occorre ricordare che alla chiusura di borsa di martedì 6 aprile 2021 Unieuro capitalizza 441 milioni di euro e il prezzo dei titoli è ai massimi (21,74 euro) dalla quotazione avvenuta nella primavera del 2017, segnando un incremento rispetto a inizio anno del +63,21 per cento.