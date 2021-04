Non è la prima volta che udiamo circolare indiscrezioni su Samsung Galaxy A82. Qualche giorno fa trapelava la notizia relativa alla possibile implementazione di una fotocamera rotante al fianco di una scheda tecnica completa di buona parte delle caratteristiche, alcune delle quali appena riconfermate da una nuova fuga di notizie legata a Google Play Console.

Le specifiche di Samsung Galaxy A82

Dunque, secondo quanto emerso e come già previsto, Samsung Galaxy A82 dovrebbe arrivare con a bordo un chipset di fascia elevata ma datato, il Qualcomm Snapdragon 855+ che la società statunitense lanciava sul mercato nell’estate del 2019.

Tale SoC è realizzato con processo produttivo a 7 nanometri, conta su una CPU octa core a 2,96 GHz di picco e su una GPU Adreno 640 e, in questo caso, sarebbe affiancato da 6 GB di RAM.

La scheda in questione, cita inoltre Android 11 come sistema operativo di Samsung Galaxy A82 (nome in codice a82xq) e la risoluzione dello schermo: 1080 x 2400 pixel.

Render a parte (in copertina), che escluderebbe il sistema di fotocamera rotante, non emerge altro, ma sulla base di quanto emerso nelle settimane scorse, prevediamo di saperne di più nei prossimi giorni considerando che il suo debutto è previsto entro il mese di giugno.