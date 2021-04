State pensando di acquistare un nuovo smartphone e la scelta è ricaduta su OnePlus? Vi piace OnePlus 8T e sperate di trovare una buona occasione? Con OnePlus Day potete vincere un buono sconto del 50% per acquistare OnePlus 8T, ma anche altri vantaggi.

Sconto del 50% su OnePlus 8T

Fino alle 10:00 di domani 8 aprile avete la possibilità, con OnePlus Day, di ottenere un buono sconto che vi permetterà di acquistare OnePlus 8T con il 50% di sconto, davvero un’ottima occasione. Per partecipare è sufficiente accedere al sito ufficiale, visitando la pagina che trovate linkata a fine pagina, e schiacciare il tasto “Disegna ora”, pessima traduzione dall’inglese “Draw”, che in questo caso significa “Sorteggia”.

Ciascun utente ha una sola possibilità, ma condividendo la pagina attraverso i propri social network potranno essere acquisite ulteriori possibilità. I premi vinti saranno aggiunti automaticamente al proprio account OnePlus e andranno utilizzati entro una settimana dall’estrazione.

Oltre a un buono sconto del 50% per l’acquisto di OnePlus 8T ci sono in palio anche buoni sconto del 20% per l’acquisto di OnePlus Nord e per OnePlus Buds. Il premio di consolazione è rappresentato da un voucher che vi permetterà di ottenere la spedizione gratuita sull’acquisto di accessori, scelti ovviamente dallo store ufficiale.

Se non avete vinto potete sempre prendere in considerazione l’acquisto di OnePlus 8 Pro, che sullo store ufficiale è in offerta a partire da 649 euro invece di 919 euro, davvero un buon affare. Non vi resta che tentare la sorte e provare ad aggiudicarvi lo sconto del 50% per l’acquisto di OnePlus 8T.