Durante la nostra recensione di OnePlus 9 Pro – link in calce alla news – abbiamo più volte sottolineato la grande qualità del nuovo smartphone di OnePlus, a partire dal design passando per la fotocamera posteriore fino alla pulizia della OxygenOS 11.

Scusa, pensavo fosse un OnePlus 9 Pro

Mai ci saremo immaginati, però, di raccontarvi una storia che ha dell’incredibile e che ha come protagonista indiretto proprio OnePlus 9 Pro. Debayan Roy, un giornalista che si occupa di cause legali, ha pubblicato su Twitter un evento di cui è stato protagonista. Mentre si trovava in metro e stava scrivendo un messaggio con il suo Samsung Galaxy S10+, un ladro gli si è avvicinato per sottrarglielo con la forza.

Roy, immediatamente partito all’inseguimento del ladro, si è immediatamente bloccato quando il ladro, dopo un breve scatto, ha fatto inversione consegnandogli lo smartphone appena rubato. Il motivo: il ladro aveva scambiato il suo Samsung Galaxy S10+ per un OnePlus 9 Pro.

Quando un utente ha avanzato l’idea che si potesse trattare di una poco simpatica campagna di marketing, lo stesso giornalista ha sottolineato che non era affatto così. Subire il furto del proprio smartphone è già di per sé un evento decisamente poco simpatico considerando la mole di dati personali salvati su di essi, ma quello che è accaduto al giornalista ha davvero dell’incredibile.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 9 Pro