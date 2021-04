Le varie Developer Preview di Android 12 hanno svelato alcune delle nuove emoji che troveranno posto all’interno della prossima major release di Android. Se alcuni utenti muniti di dispositivi Google Pixel hanno già adesso modo di vederle in funzione, un nuovo modulo Magisk permette a tutti di aggiungere alcune delle emoji 13.1 su qualsiasi smartphone Android.

Le emoji 13.1 a portata di tutti

Prima di saltare a fine articolo per scaricare le emoji, ci teniamo a precisare alcuni prerequisiti essenziali per poterle utilizzare: lo smartphone in vostro possesso dev’essere rootato e munito dell’ultima versione di Magisk. Detto ciò, il modulo Magisk per le emoji 13.1 va a sovrascrivere il file font che si occupa delle emoji su Android aggiungendo quelle che potete osservare nell’immagine sottostante a destra.

Con questo piccolo escamotage potrete fin da subito inviare alcune delle nuove emoji 13.1, ma si tratta solo di una piccola porzione rispetto quelle che saranno implementate su Android 12. In futuro sembra che Google renderà più semplice l’aggiornamento delle emoji su Android, come abbiamo visto qualche mese fa in questa news. Sembra che il team di sviluppo che si occupa di Android 12 stia lavorando ad una funzione che slega le emoji dagli aggiornamenti di sistema di Android, facilitando così l’implementazione di nuove emoji tramite semplici aggiornamenti software.

Scarica il modulo Magisk