Ancora brutte notizie arrivano dalla Corea del Sud, sempre legate alla divisione mobile di LG. A quanto pare ormai ci sono pochi dubbi: LG Electronics avrebbe deciso di chiudere il ramo mobile, in costante difficoltà negli ultimi tempi.

LG chiuderà la divisione mobile: in Corea ne sono praticamente certi

Dopo lo stop allo sviluppo del prossimo flagship e alcuni tentativi evidentemente non andati a buon fine di vendere la divisione mobile, a quanto pare LG avrebbe deciso di chiuderla per evitare ulteriori perdite di denaro. In base alle indicazioni prevenienti dalla Corea del Sud e da “fonti nell’industria” ci sarebbe anche una data per l’annuncio, ed è dietro l’angolo: LG potrebbe comunicare la sua decisione durante la prossima riunione del consiglio del 5 aprile 2021.

Secondo la fonte la società starebbe procedendo a trasferire i dipendenti in altri rami dell’attività, anche se un portavoce ha dichiarato quanto segue lasciando apparentemente qualche spiraglio:

“Non c’è niente da commentare. Tutto quello che possiamo dire è che ogni possibilità è aperta. Sebbene non possiamo confermarlo in questo momento, annunceremo la direzione specifica della nostra divisione mobile.“

Nonostante la notizia arrivi in una giornata molto particolare (oggi è l’1 aprile, se non ve ne foste accorti, NdR), riteniamo che possa risultare credibile considerando le difficoltà che sta attraversando LG Mobile in questo periodo e le notizie che si stanno susseguendo in questo inizio 2021. Siete ancora felici possessori di uno smartphone LG? Fateci sapere la vostra nel solito box.

