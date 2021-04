Dopo le ultime novità della versione beta, MX Player, l’app di riproduzione multimediale per Android, si aggiorna con varie novità interessanti che riguardano l’interfaccia grafica e diverse funzionalità disponibili con la versione Pro.

Le novità di MX Player Pro

Il changelog della nuova versione di MX Player Pro parla chiaro, sono parecchie le novità implementate con l’ultimo aggiornamento pubblicato sul Google Play Store nei giorni scorsi.

La prima cosa che salta all’occhio è la nuova interfaccia grafica del lettore, completamente ricostruita da zero per essere più moderna e fruibile. Utile anche la possibilità di creare delle playlist con i propri video preferiti e gestire la riproduzione con un doppio tocco per navigare avanti e indietro nei filmati.

MX Player Pro permette inoltre all’utente di riprendere la riproduzione dal punto in cui è stata interrotta, supporta ora anche i sottotitoli in formato SRT e VTT, consente di cambiare il codice PIN della cartella privata e supporta meglio la memoria esterna nei dispositivi Android 11.

Per il resto, il changelog cita anche un paio di risoluzioni di problemi comuni: un bug relativo al reset dello status e al formato video delle ultime build.

Come anticipato, l’aggiornamento in questione di MX Player Pro è già disponibile sul Play Store e scaricabile pigiando sul badge a seguire.