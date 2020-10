Le app video player non mancano nel Play Store, tuttavia MX Player è una delle app più popolari per la riproduzione dei contenuti multimediali su dispositivi Android, in quanto offre funzionalità come la riproduzione PiP e il Chromecasting di file locali.

Ora gli sviluppatori stanno implementando nuove aggiunte nella versione beta di MX Player, tra le quali la funzionalità pinch-to-zoom e la navigazione YouTube in-app che consente di cercare e riprodurre facilmente i video di YouTube.

Novità nell’app MX Player beta 1.30

La visione dei video tramite MX Player si sta arricchendo di nuove funzionalità come la possibilità di regolare lo zoom della visuale utilizzando il familiare gesto pinch-to-zoom durante la riproduzione per sfruttare tutta l’area del display.

Un’altra novità riguarda l’introduzione delle funzionalità di ricerca e riproduzione di YouTube nell’app MX Player che ora assomiglia maggiormente a un hub centrale per tutti i contenuti video e non solo per quelli locali.

Infine, l’aggiornamento rende più facilmente accessibili i controlli della velocità di riproduzione video e migliora anche la gestione dei file, consentendo agli utenti di eseguire semplici operazioni come copiare e spostare file audio e video.

Previous Next Fullscreen

Come aggiornare l’app MX Player

Il team di sviluppo sta testando le novità nella versione 1.30 di MX Player che attualmente è in versione beta, ma se desiderate provarle prima che arrivino sul canale stabile, potete scaricare subito l’APK dell’ultima beta dell’app da APKMirror.

Potrebbe interessarti: Le migliori 5 App gratis da provare su Android