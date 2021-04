Nelle scorse ore WINDTRE ha aggiornato l’elenco di smartphone che alcuni suoi clienti selezionati hanno la possibilità di acquistare a rate da 0 euro o da 0,99 euro, con il pagamento di un piccolo anticipo e l’abbinamento a un’apposita offerta MIA Telefono Incluso.

In particolare, a poter usufruire di tale iniziativa sono alcuni già clienti di questo operatore che hanno un’offerta voce e dati compatibile attiva da almeno sei mesi.

WINDTRE propone smartphone con rate da 0 euro e 0,99 euro

I clienti selezionati dall’operatore potranno scegliere tra i seguenti modelli con 30 rate da 0 euro:

TCL 20 SE con un anticipo di 39,99 euro

con un anticipo di 39,99 euro Oppo A53s con un anticipo di 39,99 euro

con un anticipo di 39,99 euro Redmi 9 con un anticipo di 39,99 euro

con un anticipo di 39,99 euro ZTE Blade A5 2020 con un anticipo di 39,99 euro

con un anticipo di 39,99 euro Huawei P Smart 2021 con un anticipo di 79,99 euro

con un anticipo di 79,99 euro Samsung Galaxy A02s con un anticipo di 79,99 euro

I modelli disponibili con 30 rate mensili da 0,99 euro sono invece i seguenti:

Redmi Note 9 con un anticipo di 69,99 euro

con un anticipo di 69,99 euro Samsung Galaxy A12 con un anticipo di 99,99 euro

Rispetto all’ultimo aggiornamento, non sono più disponibili due modelli di fascia medio-bassa di Samsung, ossia i Samsung Galaxy A20e e Galaxy A41, mentre è stato aggiunto lo ZTE Blade A5 2020.

Tale iniziativa, che sarà in vigore fino a lunedì 12 aprile 2021 (salvo eventuali proroghe o esaurimento delle scorte), prevede che le 30 rate mensili vengano addebitate su carta di credito o conto corrente bancario (il metodo è lo stesso scelto per addebitare il costo mensile dell’offerta abbinata con modalità Easy Pay) mentre l’anticipo dovrà essere versato direttamente al rivenditore nel momento in cui si sottoscrive il contratto di acquisto a rate.

Gli utenti che decideranno di usufruire di tale iniziativa, inoltre, dovranno pagare un contributo una tantum di 4,99 euro, previsto dall’operatore telefonico per l’attivazione di tutti i pagamenti a rate.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

