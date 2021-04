Se avete messo gli occhi sulla serie Samsung Galaxy S21 e il modello più piccolo non fa per voi, sappiate che su Amazon è disponibile un codice sconto che vi permetterà di risparmiare 150 euro sui prezzi attualmente proposti per Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Codice sconto da 150 euro per Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra

Mentre per Samsung Galaxy S21 il codice sconto è da 100 euro, per i “fratelli” maggiori si sale a 150 euro: naturalmente si sale anche di dimensioni, con Samsung Galaxy S21+ che dispone di un display da 6,7 pollici e Samsung Galaxy S21 Ultra che raggiunge addirittura i 6,8 pollici, così come di prezzo. I due smartphone sono stati lanciati sul mercato a un listino di partenza di rispettivamente 1079 e 1279 euro (per le versioni da 128 GB).

Grazie al codice sconto “S21PLUSULTRA“, da inserire nell’apposito spazio all’interno del modulo di pagamento, è però possibile abbassare le pretese di 150 euro. Ecco i prezzi attuali degli smartphone su Amazon, con sconto già incluso:

L’offerta è valida fino alle 23:59 del 5 aprile 2021, salvo esaurimento scorte, e si applica ai prodotti venduti e spediti da Amazon (codici ASIN B08QV8LD9N, B08QVM5JZM, B08QVGXN1W, B08QTT81T2, B08QTSP98K, B08QVJWWJ7, B08QVDQDQS, B08QVM8H9D, B08QTTK8H9, B08QVM6TLZ, B08QVM3D2R e B08QTZ4JMS). Ogni utente può usufruire una sola volta del coupon per un singolo acquisto.

Se i prezzi attuali non vi soddisfano potete sempre tenere monitorate le pagine e attendere eventuali ribassi prima del termine della promozione. A quale dei tre Samsung Galaxy S21 state puntando? Fatecelo sapere nel solito box qui di seguito.