E’ proprio vero che Samsung punterà molto sulla serie A, e i Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 presentati in occasione del Galaxy Awesome Unpacked di qualche giorno fa sono solo alcuni degli smartphone di questa serie che arriveranno sul mercato nel corso di quest’anno.

Per quest’anno, infatti, dovremmo attenderci anche il lancio di Samsung Galaxy A82 che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe implementare un modulo fotocamera rotante che potrà essere utilizzato sia per gli scatti posteriori che per i selfie. Dovrebbe trattarsi di un modulo a tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP.

Ora, chi ha seguito l’evento di presentazione dei nuovi smartphone della serie A o comunque si è aggiornato sul Web, saprà che la fotocamera di Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 si basa sul sensore proprietario ISOCELL GW1 che, insieme alla tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine, restituirà risultati davvero sorprendenti. Per il suo Samsung Galaxy A82, tuttavia, l’azienda sembra stia valutando di inserire un sensore non proprietario e che abbiamo già visto su numerosi smartphone Xiaomi e Huawei.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui…

Queste non sono le uniche informazioni trapelate in Rete negli ultimi giorni, anche se, allo stato attuale, non sono altro che delle semplici indiscrezioni. Nulla di ufficiale, dunque, pertanto consigliamo di prendere quanto segue un po’ con le pinze, in attesa che Samsung confermi le caratteristiche del Galaxy A82 ufficialmente.

Con questa premessa, Samsung Galaxy A82 dovrebbe sfoggiare un ampio display Super AMOLED da 6,71 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e dovrebbe essere dotato di un sensore di impronte digitali sotto il display. Lo smartphone potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855+ con processore octa-core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Oltre al sensore principale da 64 MP, il modulo fotocamera dovrebbe ospitare un sensore da 8 MP e uno da 5 MP, e se è vero che il modulo sarà rotante, proprio come quello del suo predecessore, allora sarà possibile utilizzare tutti questi sensori per scattare anche dei bei selfie.

Samsung Galaxy A82 dovrebbe poi funzionare con Android 11, avere una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida, offrire il supporto al WiFi dual-band, alle reti di quinta generazione (5G) e jack audio da 3,5 mm. Il debutto di questo smartphone è atteso entro il mese di giugno e dovrebbe posizionarsi nella fascia media del mercato, con un prezzo di vendita che oscilla tra i 500 e i 600 euro.