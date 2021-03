Durante l’evento di presentazione di Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Lite, il colosso cinese ha avuto modo di svelare anche il modello Xiaomi Mi 11 Pro – al momento commercializzato solo in Cina. Durante la presentazione online, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha definito lo smartphone come il “Re di Android“, evidentemente per sottolineare la grandissima qualità del design e della scheda tecnica del nuovo smartphone di fascia alta.

Caratteristiche Xiaomi Mi 11 Pro

Andando con ordine, Xiaomi Mi 11 Pro presenta un design curato sotto ogni punto di vista. Il pannello AMOLED da 6,81 pollici a risoluzione QHD+ e con refresh a 120 Hz è curvo su tutti e quattro i lati, con cornici estremamente ottimizzate e una fotocamera frontale punch hole nell’angolo in alto a sinistra.

Sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un camera bump decisamente meno pronunciato di Xiaomi Mi 11 Ultra e del tutto in linea con Xiaomi Mi 11 5G. Il sensore principale è un Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP con apertura f/1,95, accompagnato da un altro sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123° e apertura f/2,4, mentre l’ultimo sensore è una lente telescopica da 8 MP con apertura f/3,4.

L’hardware interno è ovviamente anch’esso da vero campione con il processore Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Buona l’autonomia con una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo a 67 W, connettività 5G, Android 11 e MIUI 12.5.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione QHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz, luminosità pari a 900 nit, supporto HDR+, MEMC, Dolby Vision;

processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660;

8/12 GB LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP con apertura f/1,95, sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123° e apertura f/2,4, sensore telescopico da 8 MP con apertura f/3,4;

fotocamera frontale da 20 MP con apertura f/2,2;

sensore per le impronte integrato nel display, speaker stereo Harman-Kardon;

supporto Dual SIM, connettività 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.1, NFC e USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida su cavo da 67 W;

dimensioni 164,4 x 74,6 x 8,53;

peso: 208 grammi;

Android 11 con MIUI 12.5.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro è al momento commercializzato solo in Cina in vari tagli di RAM e memoria interna. Ecco le configurazioni e prezzo:

Xiaomi Mi 11 Pro 8 + 128 GB a 4999 yuan, circa 650 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi 11 Pro 8 + 256 GB a 5299 yuan, circa 690 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi 11 Pro 12 + 256 GB a 5699 yuan, circa 740 euro al cambio.

Lo smartphone sarà disponibile in Cina a partire dal 2 aprile.

