Sono diverse le novità che TIM ha in programma di lanciare nei prossimi giorni, a partire da nuove offerte tutto incluso e senza limiti che l’operatore telefonico proporrà ad alcuni suoi clienti.

Questo è l’elenco aggiornato delle offerte all inclusive:

TIM Ten Go Senza Limiti – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico dati senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 15,99 euro al mese

– minuti illimitati, SMS illimitati, traffico dati senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 15,99 euro al mese xTe Unlimited M – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico dati senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 16,99 euro al mese

– minuti illimitati, SMS illimitati, traffico dati senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 16,99 euro al mese TIM Ten Go Senza Limiti XL – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 17,99 euro al mese

– minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 17,99 euro al mese xTe Unlimited L – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 18,99 euro al mese

– minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 18,99 euro al mese xTe Unlimited X – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 19,99 euro al mese

– minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 19,99 euro al mese TIM Ten Go Senza Limiti XXL – minuti illimitati, SMS illimitati, traffico senza limiti in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 23,99 euro al mese

Le altre novità in casa TIM

Novità in arrivo anche per gli utenti di età superiore ai 60 anni, per i quali l’operatore ha in programma di apportare delle modifiche a partire da lunedì 29 marzo.

Per quanto riguarda TIM 60+ Special, per le nuove attivazioni gli utenti potranno contare su chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 4 giga di traffico dati (in caso di addebito su credito residuo) o 6 giga di traffico dati (in caso di domiciliazione bancaria) al costo di 12,99 euro al mese.

Il canone mensile scende a 9,99 euro con TIM Unica (anche per i già clienti) e mette a disposizione traffico dati senza limiti.

Altre novità in arrivo sono il servizio TIM MyHealth (una polizza di assistenza salute gratuita fino al 30 giugno 2021 per tutta la famiglia in collaborazione con quixa) e l’introduzione di un costo di attivazione di 3 euro sulle offerte dati Supergiga con nuova linea, International Base e International Promo.

Infine, dal 29 marzo sarà disponibile l’offerta TIM Fix Two, dedicata ai già clienti di rete fissa e che includerà chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati (o senza limiti con TIM Unica) a 9,99 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

