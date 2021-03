Lo scorso anno il team di Google ha introdotto la possibilità di personalizzare la sensibilità di smart display e smart speaker alla hotword e ora Google Assistant sfrutta il Federated Learning (l’apprendimento federato) su Android per evitare errori e mancate attivazioni quando viene usato il comando vocale “Ehi Google”.

Nelle scorse ore, infatti, una ristretta cerchia di utenti ha trovato nel menu delle impostazioni di Google Assistant una nuova opzione che consente di contribuire al miglioramento dell’assistente attraverso il salvataggio dell’audio, in modo che le tecnologie vocali possano apprendere nel tempo e questa nuova funzionalità viene visualizzata anche nelle preferenze generali dell’app Google.

Come fare diventare più preciso Google Assistant

Così come viene spiegato da Google su una pagina di supporto, “L’apprendimento federato è una tecnica di miglioramento della privacy che ci aiuta a migliorare i modelli di apprendimento automatico senza la necessità di inviare i tuoi dati grezzi ai server di Google” e il colosso di Mountain View aggiunge che usa questa tecnica per migliorare i modelli su dispositivo, come ad esempio “Ehi Google” in Google Assistant.

Il team del colosso di Mountain View vuole perfezionare il modello di rilevamento hotword sia per evitare le disattivazioni o le attivazioni quando non si dice “Ehi Google” che per evitare che il comando non venga percepito.

L’azienda utilizza l’apprendimento federato in modo che i dati grezzi, ovvero quando si dice qualcosa di simile a “Ehi Google”, vengano elaborati localmente e, invece di inviare l’audio al cloud, il dispositivo invia solo un “riepilogo delle modifiche al modello a un server di Google”. Queste registrazioni vocali sono crittografate e l’elaborazione avviene quando il telefono è inattivo, in carica e connesso al Wi-Fi e i dati verranno eliminati quando non saranno più necessari o dopo 63 giorni.

Google utilizza già l’apprendimento federato su Gboard e sull’app Health Studies e probabilmente in futuro sfrutterà tale sistema anche su altri servizi.