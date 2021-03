Può sembrare banale ma durante lo sviluppo di una nuova applicazione è estremamente importante riuscire a disegnare interfacce grafiche la cui funzione sia il più familiare possibile per gli utenti. I tasti di un’app popolare come Google Foto, ad esempio, vengono quotidianamente utilizzati da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, motivo per cui il team di designer deve ponderare con estrema attenzione l’implementazione di un nuovo tasto o il cambio di una icona all’interno di un pannello.

Una novità decisamente interessante

In queste ore, come riportano i colleghi di AndroidPolice, il team di sviluppo di Google Foto ha aggiunto una piccola novità decisamente importante: le etichette sotto i tasti nella schermata di editing generale di una foto. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, è possibile osservare la comparsa delle etichette “Condividi“, “Modifica“, “Lens” e “Cancella” al di sotto delle rispettive icone.

La novità sembra essere legata alla versione 5.34 di Google Foto rilasciata la scorsa settimana. Dai test in redazione non abbiamo notato la disponibilità delle etichette sotto i tasti, pertanto è probabile che la funzione dipenda in qualche modo da un ulteriore aggiornamento lato server.

Avete aggiornato anche voi Google Foto all’ultima versione disponibile al badge sottostante del Play Store? Fateci sapere nei commenti se avete ricevuto le etichette per i tasti.