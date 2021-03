Wiko Y62 potrebbe essere lo smartphone ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei cellulari intelligenti, offrendo funzionalità e caratteristiche di base a un prezzo davvero competitivo. Per meno di cento euro, infatti, questo nuovo smartphone offre fino a un giorno e mezzo di utilizzo, uno schermo di modeste dimensioni e di buona risoluzione, archiviazione quanto basta per installare le applicazioni fondamentali e un tasto per accedere velocemente all’assistente di Google.

Caratteristiche di Wiko Y62

Wiko Y62 sfoggia un display IPS da 6,1 pollici con risoluzione HD+. Lo smartphone è alimentato da un processore A22 quad-core 1.8 GHz accompagnato da 1 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Vien da sé che una configurazione del genere riesce a supportare un utilizzo di base, certamente non adatta al multitasking e all’esecuzione di applicazioni e giochi più pesanti e elaborati. In altre parole, è perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone per un semplice utilizzo Social o per chi necessita di un secondo dispositivo sul quale ricevere chiamate e comunicazioni di lavoro, oppure da portare in spiaggia – per esempio – per non rischiare di perdere o danneggiare lo smartphone principale.

Lo smartphone è poi dotato di una fotocamera esterna e interna da 5 MP con Camera Go, HDR e la Night Mode di Google, per scatti più nitidi anche di notte. Wiko Y62 offre anche alcune funzionalità interessanti per la sua fascia di prezzo: anzitutto, è possibile sbloccare lo smartphone con il Face Unlock, e quindi attraverso il riconoscimento del viso. Supporta poi la Simple Mode, che mostra tutte le app preferite in un’unica schermata, e presenta un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant.

A bordo di Wiko Y62 c’è Android 11 Go Edition e una batteria da 3.000 mAh che garantisce fino a un giorno e mezzo di autonomia con una sola carica. La tecnologia AI Power, inoltre, gestisce il comportamento delle applicazioni e del consumo energetico per prolungare l’autonomia dello smartphone. Non manca il supporto al 4G e alla modalità dual-SIM, GPS, jack audio da 3,5 mm, e funzionalità come Wiko Health, One Hand Mode, Game Mode e Smart Screenshot.

Prezzi e disponibilità di Wiko Y62

Wiko Y62 sarà disponibile nei prossimi giorni nelle colorazioni Dark Blue, Light Blue e Mint, e la scocca posteriore in plastica è caratterizzata da un particolare effetto gradiente che cattura i riflessi della luce e da una texture tattile diagonale. Lo smartphone sarà disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo al prezzo consigliato di 89,99 euro con cover e pellicola protettiva per il display in confezione.