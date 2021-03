Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle prime importanti indiscrezioni sulle eSIM di Vodafone, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire che il lancio è ormai imminente. Nel caso non lo sappiate le eSIM ricalcano in tutto e per tutti le classiche SIM di plastica che ormai siamo abituati ad utilizzare da diversi decenni.

La eSIM Vodafone è ad un passo dal lancio

I vantaggi più importanti legati al loro utilizzo riguardano il minore impatto sull’ecosistema – le eSIM sono virtuali, ergo non è più necessario utilizzare la plastica come invece avviene con le SIM “classiche” -, e possono essere gestite in tutto e per tutto tramite il proprio smartphone con applicazioni mobile.

In rete si indica che le prime eSIM sarebbero già in consegna presso i vari punti vendita Vodafone sul nostro territorio. Sarebbero munite di una confezione realizzata con materiali riciclabili al 100% e vendute ai clienti (vecchi e nuovi) al costo di 1 euro. L’attivazione della eSIM dovrebbe avvenire semplicemente inquadrando un codice QR univoco con il proprio smartphone; gli utenti potrebbero svolgere la stessa operazione anche in futuro, su dispositivi differenti, senza cambiare codice QR e senza costi aggiuntivi.

In questo modo gli utenti dovrebbero solo inquadrare il codice con il nuovo smartphone e tornare ad utilizzare il proprio piano tariffario con l’operatore rosso. Ad oggi non è ancora chiaro quando le eSIM di Vodafone saranno disponibili all’acquisto, ma la rapida successione degli eventi ci indica che il lancio è ormai alle porte.

